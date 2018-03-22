Aziz Yıldırım: Proje Doğu’ya açılacak

Fenerbahçe
Başkanı Aziz Yıldırım
, Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün '1907 Okul 1907 Pota' projesi kapsamında, Çanakkale'nin Biga ilçesindeki okullara yaptırılan potaların açılışını yaptı. Zeminin beton olmasının çocukların sağlığı açısından tehlikeli olacağını belirten başkan Yıldırım, tartan zemin sözünü verdi. Yıldırım, "Nisan ayından itibaren Doğu'ya açılarak oradaki bütün okullara pota yapmayı arzu ediyoruz. Şu an için 6 binden fazla başvuru var. Biz bundan büyük mutluluk duyduk" dedi. Bu arada Yıldırım, Fenerbahçe'nin vefat eden efsane futbolcularından Selçuk Yula
adına hazırlanan okuma salonu ile Serkan Acar'ın adının verildiği robotik kodlama atölyesinin açılışında da yer aldı.