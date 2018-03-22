Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor hazırlıkları başladı!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklara başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana, milli takım kamplarında bulunan Ryan Babel, Anderson Talisca, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Dusko Tosic, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy ve Alpay Çelebi'nin katılmadığı belirtildi.
İstasyon koşularıyla başlayıp, pas ve pres çalışmalarıyla devam eden idmanın, minik kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.