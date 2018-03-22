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'ta Aytemiz Alanyaspor hazırlıkları başladı!

, 'in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 21:27 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 21:39
Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor hazırlıkları başladı!

'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan , hazırlıklara başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana, milli takım kamplarında bulunan Ryan Babel, Anderson Talisca, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Dusko Tosic, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy ve Alpay Çelebi'nin katılmadığı belirtildi.

İstasyon koşularıyla başlayıp, pas ve pres çalışmalarıyla devam eden idmanın, minik kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor hazırlıkları başladı!
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