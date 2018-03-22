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’e 3 yıl hapis

Kadıköy'de yaşadığı bir tartışma nedeniyle iki kişiyi bıçakla yaralayan Fenerbahçeli eski milli futbolcu 'e 3 yıl hapis cezası verildi.

ÜMİT UZUN
ÜMİT UZUN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018
Erdi Demir’e 3 yıl hapis
Kadıköy'de, tartıştığı Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu'nu bıçakla yaraladığı iddiasıyla 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Fenerbahçeli eski milli futbolcu (53), 3 yıl 1.5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erdoğan Altunbaş, karşı taraf ile uzlaşıp barıştıklarını ve karşılıklı şikayetlerinden vazgeçtiklerini söyledi. Mahkeme Erdi Demir'i, Sercan Osmanoğlu'nu haksız tahrik altında kasten yaralamaktan 3 yıl 1.5 ay hapis cezasına çarptırdı. Erdi'nin avukatı, karara itiraz edeceklerini söyledi.
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Erdi Demir’e 3 yıl hapis
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