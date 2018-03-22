Erdi Demir’e 3 yıl hapis

Kadıköy'de, tartıştığı Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu'nu bıçakla yaraladığı iddiasıyla 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Fenerbahçeli eski milli futbolcu Erdi Demir
(53), 3 yıl 1.5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erdoğan Altunbaş, karşı taraf ile uzlaşıp barıştıklarını ve karşılıklı şikayetlerinden vazgeçtiklerini söyledi. Mahkeme Erdi Demir'i, Sercan Osmanoğlu'nu haksız tahrik altında kasten yaralamaktan 3 yıl 1.5 ay hapis cezasına çarptırdı. Erdi'nin avukatı, karara itiraz edeceklerini söyledi.