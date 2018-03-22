Fikret Orman, Paris Saint-Germain başkanıyla görüştü

Spor Toto Süper Lig'de verilen milli takım arasında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Katar'da pek çok ziyarette bulundu.

Bu ziyaretler kapsamında ilk olarak Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el Attiyh ile bir araya gelen Orman 1 saat süren ziyaretin ardından Paris Saint-Germain başkanı Nasser Al-Khelaifi'yi ziyaret etti.

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Fikret Orman, "Değerli dostum PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'yi, aynı zamanda başkanlığını yaptığı Katar Tenis Federasyonu'nda ziyaret edip, keyifli bir futbol sohbeti yaptık." ifadelerini kullandı.