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, Paris Saint-Germain başkanıyla görüştü

Başkanı , i'nde verilen milli maç arasını tanıtım ve iş birlikleri sağlamak amacıyla Katar'a giderek değerlendirdi. Başkan Orman bu ziyaretler kapsamında Paris Saint-Germain başkanı Nasser Al-Khelaifi'yle bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 22.3.2018 23:21
Fikret Orman, Paris Saint-Germain başkanıyla görüştü

'de verilen milli takım arasında Başkanı , Katar'da pek çok ziyarette bulundu.

Bu ziyaretler kapsamında ilk olarak Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el Attiyh ile bir araya gelen Orman 1 saat süren ziyaretin ardından Paris Saint-Germain başkanı Nasser Al-Khelaifi'yi ziyaret etti.

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Fikret Orman, "Değerli dostum PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'yi, aynı zamanda başkanlığını yaptığı Katar Tenis Federasyonu'nda ziyaret edip, keyifli bir futbol sohbeti yaptık." ifadelerini kullandı.

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Fikret Orman, Paris Saint-Germain başkanıyla görüştü
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