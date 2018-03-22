Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın'ı andı

Kulübü, 'ı andı

Kulübü, vefatının 8. yıl dönümü nedeniyle eski başkanlardan 'ı andı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 10:36
Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın'ı andı

'dan yapılan açıklamada, "Spora sadece başarı ve mücadele anlamı yüklemeyen, sporun saygı, dostluk ve sevgi içinde olması gerekliliğini ortaya koyan Galatasaraylıların hiçbir zaman unutamayacağı abisi , nadir görülen bir duruşun temsilcisi olarak taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı." denildi.

Açıklamada, "Aramızdan ayrılışının 8. yılında, son nefesine kadar yüreğinde Galatasaray sevgisini taşıyan başkanlarımızdan Özhan Canaydın'ı saygı, hasret ve özlemle bir kez daha anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın'ı andı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN