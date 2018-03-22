Mustafa Cengiz "Hakemler bize cesur rakiplere cimriler"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak'ın ofisinde bir araya geldiği basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Eski teknik direktör İgor Tudor'dan Mayıs ayında yapılacak seçime kadar birçok soruya yanıt veren başkan Cengiz, şu ifadeleri kullandı:



Kulübün mali durumu hakkında UEFA'ya savunmamızı verdik. Belki UEFA tarihinin en sağlıklı, en gerçekçi sunumunu yaptık. Bu benim değil, onların söylediği bir söz. UEFA bizden 3 şey bekliyor; 1-samimiyet, 2-doğru konuşma ve 3- şeffaflık. Biz 3 değil 5 yıllık sunum yaptık. 'Siz Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsanız ne olur?' diye sordular. 25 Ocak'ta devir teslim aldığım günden bugüne aidiyet duygusunu anlattık. Loca satışlarımızdan gelirimiz 17 milyon TL'yi aştı. Yellow Friday'den haberleri var ve çok hoşlarına gitti. Günü değil yılı kurtaracak uzun vadeli planlar istiyorlar. Onlar yok etmek değil, yaşatmak istiyor.

SİPER SİPER MÜCADELE EDERİZ



Hakemler Galatasaray'a çok kolay kart gösteriyor. Rakiplere karşı aynı cesareti gösteremiyorlar. Hakemler hakim olmayı bıraksınlar. Gördüğünü çalsınlar. Rakip kendisine göre değerlendirme yapıyor ancak iki kırmızı kart verilseydi, o üç penaltı durumu olmazdı (F.Bahçe derbisini kastediyor). Art niyetli hakemler var ama mahsulü ya öldüreceksiniz ya da daha iyi yere getireceksiniz. Doğru düdükleri gördüğünde çalan hakemler isterim. Churchill'e sormuşlar, "Ne yetki istiyorsun" diye. O da, "Hakemlere verilen yetkiyi versinler yeter" diye cevaplamış. Galatasaray'a karşı düdük çalmada çok cesurlar ama rakibe karşı çok cimriler.



En az 8 kulübümüz Avrupa'da tepede olsun. Tabii ki Galatasaray en tepede olsun. Ben Galatasaray başkanıyım. Biz siper siper mücadele ederiz ve kazanırız. Taraftarımızın başını dik tutarız.

İGOR TUDOR'DAN 7.5 MİLYON TL'LİK DAVA



İgor Tudor Galatasaray'a 1.5 milyon Euro yani 7.5 milyon TL'lik dava açtı. Sayın Tudor ile bu şekilde ayrılmak istemezdik. Geliş şeklini onaylamadık, gidiş şeklini de onaylamadık. 'Gelişi kötü olanın gidişi berbat olur' diye bir laf vardır. Keşke dava yoluna gitmeseydi, daha iyi olurdu ama çözmeye çalışacağız. Kendisiyle görüşüp anlaşacağız.



Bulunduğum nokta itibari ile asla eski yönetimlerle kavga niyetinde değilim. Ben dostluk söylemiyle yola çıktım. Normalde Dursun Özbek'le bir araya gelirim ve kişisel bir problemim kesinlikle yok. Bütün başkanlara olduğu gibi ona da saygım var. Sadece bazı tepkilerim oldu. Ama daha az tepki verebilirim. Biz kimseye tavır alamayız. Genel kurul Galatasaray'ın sahibidir. Özbek ile ilgili ibraya genel kurul karar verir. Olumlu olumsuz yönde kurulu etkileyemeyiz.

ONAYLANIRSA ADAYIM!



Mayıs'taki seçimde bizi onaylarlarsa ben aday olurum ve adayım. En zor dönemde arkadaşlarımla 190 milyon TL'yi aşkın nakit ödeme yaptık. Vergi borçları, factoring ödemelerini yaptık. Ndiaye'nin gitmesini istemedik ama gidecekken de en büyük kârı elde etmek istedik. Sırada Riva ve Florya var. Genel kurula anlatacağız. Korku ve endişeye kapılarak Galatasaray'a zarar verici söylemlerde bulunmamak gerek. Tümüyle şeffafım. Galatasaray'a zarar verici söylem ve eylemde olamam, olursam da bin kere özür dilerim.

KADIKÖY'DE BUZDOLABI GİBİYDİM



F.Bahçe derbisinde G.Saray uzun yıllardan sonra normal bir deplasman maçı oynar gibiydi. Korakor bir mücadele etti. İki takım da sayısız gol fırsatından yararlanamadı. Yenmek isterdik, olmadı ama sonrasına bakacağız.



Kadıköy'de buzdolabı gibi durmak zorundaydım. Kimseden çekindiğim için değil, rakibe duyduğum saygı nedeniyle öyle oturdum. Biz böyle yetiştik. Evde tek izlesem, ben de sizin gibi izliyorum. Bundan en rahatsız olan eşim. 'Sen bir mod aldın, eve gelince de protokol modundasın' diyor. Ben de 'evet' diyorum.

HAVAYA GİRDİK...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak'ın 'Geleneksel Karadeniz Yemekleri' davetine teknik direktör Fatih Terim ile birlikte katıldı. Çok keyifli olan ve etrafındakilerle sık sık şakalaşan Cengiz, lig yarışıyla ilgili olarak, "Sevgili Fatih Terim, ve takımda şampiyonluk havası görüyorum. Bu havaya girmiş takımlar her maçı final olarak görür. İnşallah averajla da olsa, tek puanla da olsa şampiyon oluruz" ifadesini kullandı.

FLORYA'NIN ÖZEL KONUĞU

Üç günlük iznin ardından hazırlıklarına başlayan Aslan'ın dün özel bir misafiri vardı. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan down sendromlu Koray Ataman, Fatih Terim ve oyuncularla bir araya geldi. Sarı-kırmızılı takımla birlikte antrenman da yapan Ataman, idmanın neşe kaynağı oldu.

TOP SİNAN'A GELSE KAZANMIŞTIK!

Üç günlük iznin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı. Milli oyuncularından yoksun olan sarı-kırmızılı takımda idman öncesi soyunma odasında teknik heyet ve oyuncuların tek konuştukları konu, 0-0 sona erenFenerbahçe derbisiydi... Takım arkadaşları Tolga Ciğerci'yi son anlarda kaçırdığı gol nedeniyle teselli etti ancak, "O top Sinan Gümüş'e gelseydi kazanmıştık. Sinan sol ayağıyla o noktadan kaçırmazdı'' görüşünü de dile getirdi.

DONK'A TERAPİ

Fenerbahçe derbisinde sarı kart gören Fernando Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü. Brezilyalı yıldızın yokluğunda forma yine Donk'un olacak. Fatih Terim milli arada Hollandalı oyuncusu ile özel olarak ilgilenecek

LİGDE DERBİ TARİHLERİ AÇIKLANDI

Süper Lig'in 27, 28, 29, 30 ve 31'inci haftasının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligin 27'nci haftasındaki G.Saray-Trabzon karşılaşması 1 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda 19.00'da oynanacak. 29'uncu haftadaki Galatasaray- Medipol Başakşehir mücadelesi 15 Nisan Pazar 19.00'da, 31'inci haftadaki Galatasaray- Beşiktaş derbisi ise 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.