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Yıldırım Demirörern "Milli ruh yeniden yükselecek"

Türkiye Futbol Federasyonu () Başkanı , futbol kamuoyunu, yeniden yapılanan a destek olmaya çağırdı

OĞUZ YÖRÜK Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018
Yıldırım Demirörern Milli ruh yeniden yükselecek
Başkanı , A ı'nın yarın İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı karşılaşma için hazırlanan maç kitapçığında önemli açıklamalar yaptı. Demirören, "Antalyalı futbolseverler, bugüne kadar skor ne olursa olsun hep ay-yıldızlıları desteklediler. Milli futbolcularımızın da bu desteğe aynı ruhla cevap vereceğinden eminim. Milli ruh, Antalya'da yeniden yükselecektir. Teknik direktörümüz Mircea Lucescu'nun yeni bir takım kurma çabalarını takdirle izliyoruz" dedi. Lucescu ise "Geçmişten ders alarak geleceğe bakıyor ve yeni bir ekip kuruyoruz. İrlanda Cumhuriyeti maçıyla mart, mayıs ve haziran periyodunda çok fazla hazırlık maçı oynayacağız" diye konuştu.
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Yıldırım Demirörern "Milli ruh yeniden yükselecek"
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