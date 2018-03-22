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: "Sürekli oynayan Türk oyuncu görmek kolay olmuyor"

'nın yarın İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı müsabaka öncesi teknik direktör ve oyunculardan Okay Yokuşlu, basın mensuplarının karşısına çıktı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 19:42
Mircea Lucescu: Sürekli oynayan Türk oyuncu görmek kolay olmuyor

23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak Türkiye Milli Takımı'nda Teknik Direktör ve Okay Yokuşlu karşılaşma öncesi basın toplantısında konuştu.

Lucescu ve Okay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

OKAY YOKUŞLU: "KALİTELİ BİR TAKIMA SAHİBİZ"

"Çok kaliteli bir ekibe sahibiz, kaliteli futbolcularımız var"

"Umarım, her şey çok güzel olacak"

"Dünya Kupası'nda olmamak üzücü fakat geçmişi değiştiremiyoruz, önümüze bakmalıyız"

MIRCEA LUCESCU: "SÜREKLİ TAKIMLARINDA OYNAYAN TÜRK OYUNCULARI GÖRMEK KOLAY OLMUYOR"

"Gençlerle beraber, iyi bir çekirdek oluşturmaya çalışıyoruz"

"Emre Mor bizimle olamıyor, kulüp doktorunun bize yolladığı bir rapor var, ateşi çok yüksekti"

"Kasım ayından bu yana oyuncuları görmedim, işim kolay değildi"

"50 maçtan fazla mücadele seyrettim, tüm oyuncuları izlemeye çalıştım"

"Sürekli takımlarında oynayan Türk oyuncuları görmek kolay olmuyor"

"İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum, iyi bir oyuncu ekibim var"

"Türkiye'de herkes 10 numarada oynamak istiyor"

"Hakan, Milan'da çok iyi maçlar çıkarıyor"

"Yeni bir ekip kuruyoruz, gelecek yılları düşünerek hareket ediyoruz"

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Mircea Lucescu: "Sürekli oynayan Türk oyuncu görmek kolay olmuyor"
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