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'ta Malezya seyahati iptal edildi

Spor Toto 'in 26. haftasında 'e 1-0 mağlup olan 'ta başkan , kulübü tanıtmak amacıyla yapılacak olan Malezya seyahatini iptal etme kararı aldı.

Giriş Tarihi: 22.3.2018
Beşiktaş'ta Malezya seyahati iptal edildi
'e 1-0'lık skorla kaybedilen maçla birlikte zirvenin 4 puan gerisine düşülmesi, camiasında moralleri bozdu. Beşiktaş yönetimi de hem takımı hem de taraftarları üst üste üçüncü şampiyonluk hedefine odaklandırmak için harekete geçti. Öncelikle kulüp başkanı Fikret Orman, Beşiktaş'ı tanıtmak amacıyla yapacağı Malezya gezisini futbolcular ve teknik heyetle daha fazla zaman geçirmek için ileri bir tarihe erteledi.

TARAFTARA ÇAĞRI
Yönetim kurulu üyeleri, "Şampiyonluk" vurgusunun daha fazla yapılmasına, Süper Lig'e verilen milli arada İstanbul'da kalan oyuncularla yemek organizasyonlarında bir araya gelinmesine ve derneklerin organizasyon çalışmalarına katılarak camianın şampiyonluk algısının güçlendirilmesine karar verdi. Bu arada daha ligin bitimine 8 hafta olduğu belirtilerek, siyah-beyazlı taraftarlardan da desteklerini aynen sürdürmeleri ve takımın yanında olmaları istendi.
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Beşiktaş'ta Malezya seyahati iptal edildi
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