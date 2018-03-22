Beşiktaş'ta Malezya seyahati iptal edildi

Medipol Başakşehir
'e 1-0'lık skorla kaybedilen maçla birlikte zirvenin 4 puan gerisine düşülmesi, Beşiktaş
camiasında moralleri bozdu. Beşiktaş yönetimi de hem takımı hem de taraftarları üst üste üçüncü şampiyonluk hedefine odaklandırmak için harekete geçti. Öncelikle kulüp başkanı Fikret Orman, Beşiktaş'ı tanıtmak amacıyla yapacağı Malezya gezisini futbolcular ve teknik heyetle daha fazla zaman geçirmek için ileri bir tarihe erteledi. TARAFTARA ÇAĞRI
Yönetim kurulu üyeleri, "Şampiyonluk" vurgusunun daha fazla yapılmasına, Süper Lig'e verilen milli arada İstanbul'da kalan oyuncularla yemek organizasyonlarında bir araya gelinmesine ve derneklerin organizasyon çalışmalarına katılarak camianın şampiyonluk algısının güçlendirilmesine
karar verdi. Bu arada daha ligin bitimine 8 hafta olduğu belirtilerek, siyah-beyazlı taraftarlardan da desteklerini aynen sürdürmeleri ve takımın yanında olmaları istendi.