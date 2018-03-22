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Şampiyonası, 'da başladı

tarafından düzenlenen Şampiyonası, 'da başladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 19:29
Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası, Çorum'da başladı

tarafından Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Şampyiyonası'nda 45 ilden 600 sporcu mücadele ediyor.

Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen şampiyona kapsamında düzenlenen açılış törenine sporcular, "Kalbimizle duamızla Mehmetçik'in yanındayız" yazılı pankartla çıktı.

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, törende yaptığı konuşmada, ata sporu güreşin ülke genelinde yaygınlaşması için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Belediye Başkanı Zeki Gül de sporculara en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını dile getirerek, geleceğin olimpiyat sporcularının şampiyonadan çıkması temennisinde bulundu.

Gül, "Balkan, Avrupa, dünya şampiyonalarında, hatta olimpiyatlarda mücadele edecek sporcuların temeli burada oluşturulacak. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek gençlerimiz şu anda aramızdadır diye ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye Güreş Federasyonu Milli Takımlar Genel Koordinatörü Adem Varlık ise organizasyonun gerçekleşmesinde katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri tarafından katkılarından dolayı Vali Kılıç ve Belediye Başkanı Gül'e plaket verildi.

Türkiye , 25 Mart Pazar günü sona erecek.

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Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası, Çorum'da başladı
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