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ile 14. randevuda

İki ülke A mili takımları arasında geride kalan 13 maçtan 2'sini , 5'ini kazandı. Türkiye, İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda oynadığı son maçtan 2-1 galip ayrıldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 12:31
Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti 14. randevuda

A Milli Takımı, özel maçta yarınki rakibi ile 14. kez karşılaşacak.

İki ülke ları, ilki 1966'da, sonuncusu 2014'te olmak üzere daha önce 13 kez rakip oldu. , 8'i resmi, 5'i özel olmak üzere geride kalan maçlarda rakibini 2 kez yenebilirken, 5 kez mağlup oldu, 6 kez de berabere kaldı.

Yedisi İrlanda Cumhuriyeti'nde, 6'sı da Türkiye'deki bu müsabakalarda rakibine toplam 15 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 27 gol gördü.

Rakibi karşısında ilk galibiyetini 22 Şubat 1967'de oynanan ikinci randevuda alan ay-yıldızlı ekip, 2014 yılına kadar oynanan 10 maçta da İrlanda Cumhuriyeti'ne skor olarak üstünlük kuramamıştı.

Bu arada milliler, 1999 yılının kasım ayında İrlanda Cumhuriyeti ile 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri play-off turunda karşı karşıya gelmiş, ilk maçta deplasmanda alınan 1-1'lik beraberlikten sonra Bursa Atatürk Stadı'ndaki rövanş karşılaşmasının 0-0 berabere sonuçlanmasıyla rakibini eleyerek tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası finallerine katılmıştı.

Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti, A milli takımlar bazında son temaslarını 25 Mayıs 2014 tarihinde Dublin'de gerçekleştirdi ve özel müsabaka ay-yıldızlı ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Bu karşılaşma Türkiye'nin, İrlanda Cumhuriyeti'ni deplasmanda mağlup ettiği ilk maç olarak kayıtlara geçti.

MAÇLAR

Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
16.11.1966DublinAvrupa Şampiyonası Elemeleri1-2
22.02.1967AnkaraAvrupa Şampiyonası Elemeleri2-1
20.11.1974İzmirAvrupa Şampiyonası Elemeleri1-1
29.10.1975DublinAvrupa Şampiyonası Elemeleri0-4
13.10.1976AnkaraÖzel3-3
05.04.1978DublinÖzel2-4
27.05.1990İzmirÖzel0-0
17.10.1990DublinAvrupa Şampiyonası Elemeleri0-5
13.11.1991İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri1-3
13.11.1999DublinAvrupa Şampiyonası Ele. Play-Off1-1
17.11.1999BursaAvrupa Şampiyonası Ele. Play-Off0-0
09.09.2003DublinÖzel2-2
25.05.2014DublinÖzel2-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

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