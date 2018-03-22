Zlatan Ibrahimovic ABD yolunda

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'in kariyerini ABD'de sürdüreceği ileri sürüldü.
İngiliz ve ABD basınında yer alan haberlerde, sakatlığının ardından Manchester United'da fazla forma şansı bulamayan 36 yaşındaki futbolcunun, sezon sonunu beklemeden Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles Galaxy'ye gideceği kaydedildi.
3 Mart'ta başlayan MLS'de transfer dönemi, 1 Mayıs'a kadar devam ediyor.
Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından 2016 yılında İngiliz ekibine gelen İsveçli yıldız, UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı takımıyla 53 maça çıktı ve 29 gol kaydetti.