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Zlatan Ibrahimovic ABD yolunda

ekiplerinden forması giyen İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in ABD takımlarından 'e gideceği iddia edildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 19:35 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 19:39
Zlatan Ibrahimovic ABD yolunda

ekiplerinden 'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'in kariyerini ABD'de sürdüreceği ileri sürüldü.

İngiliz ve ABD basınında yer alan haberlerde, sakatlığının ardından Manchester United'da fazla forma şansı bulamayan 36 yaşındaki futbolcunun, sezon sonunu beklemeden Amerikan Birinci Futbol Ligi () takımlarından 'ye gideceği kaydedildi.

3 Mart'ta başlayan MLS'de transfer dönemi, 1 Mayıs'a kadar devam ediyor.

Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından 2016 yılında İngiliz ekibine gelen İsveçli yıldız, UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı takımıyla 53 maça çıktı ve 29 gol kaydetti.

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Zlatan Ibrahimovic ABD yolunda
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