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’a jest

’ın 31 Mart’taki mali genel kurulunda, için iade-i itibar oylaması yapılacak

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Adnan Polat’a jest
Kulüp Müzesi'nin açılışına katılan eski başkanlar ile mevcut başkan , zirve gerçekleştirmişti. Bu toplantıda yer almayan 'ı unutmayan Cengiz'in 31 Mart'taki mali genel kurulda ilk gündem maddesini Polat'a ayırmak istediği ortaya çıktı. Cengiz'in önerisine diğer eski başkanlar da olumlu yaklaştı ve Adnan Polat için iade-i itibar oylaması yapılması kararı alındı. 2011'de idari açıdan ibra edilmeyen ve başkanlığı düşen Polat, o günden bu yana camiaya küskün ve hiçbir kongreye katılmıyor.

DURSUN ÖZBEK İBRA İÇİN KOLLARI SIVADI
Sarı-kırmızılıların eski başkanı ise Mustafa Cengiz'e kaybettiği seçimin rövanşını almak için kolları sıvadı. İlk hedefi 31 Mart'taki mali genel kurul olan Özbek, son savunmasını ibra oylaması öncesinde yapacak. Dursun Özbek, ibra edildiği takdirde Mayıs ayındaki seçimde adaylığını açıklayacak.
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Adnan Polat’a jest
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