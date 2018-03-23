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- maçında "Atak yapmayın" tartışması

Spor Toto Süper Lig'e verilen milli takım arasında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'la karşılaşan ve rakibine 6-2 mağlup olan 'de Şener Özbayraklı, Boluspor yardımcı antrenörüyle tartıştı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 21:09
Boluspor - Fenerbahçe maçında Atak yapmayın tartışması

Spor Toto 1. Lig takımlarından 'un Spor Toto Süper Lig ekibi ile karşılaştığı maçta, skorun 6-2 olmasının ardından Boluspor'un yardımcı antrenörü Osman Bilik, Bolusporlu futbolcu Sefa'ya seslenerek pas yapmalarını ve atak yapmamalarını söyledi. Bunu duyan Fenerbahçeli Şener ile yardımcı antrenör Osman Bilik arasında ufak çaplı tartışma yaşandı.

BAŞKAN ÇARIKÇI: "BOLUSPOR İLE FENERBAHÇE DOST KULÜPTÜR"

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı yaşanan olayın ufak bir problem olduğunu ifade ederek, "Şener ile yardımcı antrenör arasında ufak bir tartışma yaşandı. Aralarında ufak bir problem yaşandı. Aykut hocamızla bunu görüştük. Maçtan sonra bu işin uzamaması lazım. Boluspor ve Fenerbahçe dost kulüptür. Bunların futbol içerinde kalması lazım. Çok bir problem yok. Her maçta olabilir. Bu maçın stresidir. Maçın sonucu da belki Şener'i etkilemiş olabilir. Önemli olan maçın güzel bitmesi" dedi.

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Boluspor - Fenerbahçe maçında "Atak yapmayın" tartışması
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