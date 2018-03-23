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şimdi de 'un peşinde

İngiltere Premier Lig'de 'un forma giydiği , gözünü bir başka lıya dikti. Siyah-beyazlılarla sözleşmesini 5 yıl uzatan için İngiliz ekibinin, resmi teklifle gelmesi bekleniyor

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018
Everton şimdi de Oğuzhan Özyakup'un peşinde
7 maçta 4 gol atan 'un ortaya koyduğu performanstan son derece memnun olan kulübü, orta saha arayışları için rotasını bir başka lıya çevirdi. Merseyside ekibinin, siyah-beyazlılarla 6 ay önce sözleşmesini 5 yıllığına uzatan Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna katmanın hesaplarını yaptığı kaydedildi. Everton yetkililerinin, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la pazarlık masasına oturacağı belirtildi. The Sun gazetesi de gelişmeleri doğruladı. Haberde Everton gözlemcilerinin Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki maçlarına sık sık gelerek milli futbolcuyu izlediği ifade edildi.

' RİVALDO'YA BENZİYOR'
Brezilya basınına Talisca'nın milli takıma seçilmesini değerlendiren Adriano, "Talisca'nın oyun karakteristiği 'ya benziyor. Milli takımda olmayı hak etti. Onun için çok önemli bir an. Kendisiyle konuştum; bu anın zevkini çıkarmasını ve mutlu olmasını söyledim. Kendisini gösterme fırsatını yakalayacaktır" dedi. Sambacılar'ın teknik direktörü Titi ise "Talisca farklı karakterde bir oyuncu. Olağanüstü bir yeteneği var" ifadesini kullandı.
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Everton şimdi de Oğuzhan Özyakup'un peşinde
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