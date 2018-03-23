Everton şimdi de Oğuzhan Özyakup'un peşinde

7 maçta 4 gol atan Cenk Tosun
'un ortaya koyduğu performanstan son derece memnun olan Everton
kulübü, orta saha arayışları için rotasını bir başka Beşiktaş
lıya çevirdi. Merseyside ekibinin, siyah-beyazlılarla 6 ay önce sözleşmesini 5 yıllığına uzatan Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna katmanın hesaplarını yaptığı kaydedildi.
Everton yetkililerinin, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la pazarlık masasına oturacağı belirtildi. The Sun gazetesi de gelişmeleri doğruladı. Haberde Everton gözlemcilerinin Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki maçlarına sık sık gelerek milli futbolcuyu izlediği ifade edildi. 'TALİSCA RİVALDO'YA BENZİYOR'
Brezilya basınına Talisca'nın milli takıma seçilmesini değerlendiren Adriano, "Talisca'nın oyun karakteristiği Rivaldo
'ya benziyor. Milli takımda olmayı hak etti. Onun için çok önemli bir an. Kendisiyle konuştum; bu anın zevkini çıkarmasını ve mutlu olmasını söyledim. Kendisini gösterme fırsatını yakalayacaktır" dedi. Sambacılar'ın teknik direktörü Titi ise "Talisca farklı karakterde bir oyuncu. Olağanüstü bir yeteneği var" ifadesini kullandı.