Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fatih Terim'den Aykut Kocaman'a derbi cevabı!

'den 'a derbi cevabı!

'da teknik direktör , maçı sonrası 'ın yaptığı açıklamalara yanıt verdi. İşte Fatih Terim'in sözleri...

Giriş Tarihi: 23.3.2018 10:15 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 10:20
Fatih Terim'den Aykut Kocaman'a derbi cevabı!

FATİH TERİM'DEN AYKUT KOCAMAN'A CEVAP!

Golsüz sona eren - derbisi sonrasında iki taraftan farklı açıklamalar geldi. Sarı kırmızılıların teknik patronu , "Maç iki tarafa da gitti geldi. Fenerbahçe de, biz de kazanabilirdik" diyerek, maçın dengede gittiğini ifade etti. Sarı lacivertlilerin hocası ise, faturayı hakem Bülent Yıldırım'a kesip, "Üç tane net penaltımız verilmedi. Hakemin kafasında bu maçı berabere bitirmek vardı, öyle de oldu" yorumunu yaptı.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Terim'den Aykut Kocaman'a derbi cevabı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN