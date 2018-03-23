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'ın başvurusu onaylandı

'de liderliğini sürdüren 'ın, sermaye arttırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na () yaptığı başvuru onaylandı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 15:16
Galatasaray'ın SPK başvurusu onaylandı

'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) "Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu" konulu yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimizin 540.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 108.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 432.000.000 TL bedelli artırılarak 540.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 07.03.2018 tarihinde başlayan yeni pay alma (rüçhan) hakkı kullandırılması işlemleri 21.03.2018 tarihinde tamamlanmıştır.

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1.352.887,164 Türk Lirası olup, kalan paylar, 26-27 Mart 2018 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle A.Ş. aracılığıyla A.Ş. Birincil Piyasa 'da 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin sportif.galatasaray.org ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.denizyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür. Satılamayan payları, Şirketimizin ana ortağı Galatasaray Spor Kulübü Derneği satın almayı taahhüt etmiştir."

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Galatasaray'ın SPK başvurusu onaylandı
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