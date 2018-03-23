Gençlerin tek derdi 10 numara

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Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İrlanda Cumhuriyeti
maçı öncesi Antalya
'da soruları yanıtladı. İşte Rumen hocanın satır başları:
Oyuncu ekibimizin yarısından fazlası yurt dışından. Hepsi kendi kulüplerinde önemli pozisyondalar. Yetenekli oyuncuların yanında oynamak da onlara ve milli takıma katkı sağlıyor.
Gençlerle çekirdek bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz ve bu gençlerle kazanmak istiyoruz.
İnanarak bir şeyi başaracağız ve daha iyiye gideceğiz. ARKADAŞLIK DUYGUSU OLUŞMALI
Kasım ayından bu yana oyuncuları sadece seyrettim. 50'den fazla canlı maç izledim. Türk oyuncuları kendi ekiplerinde görmek kolay olmuyor.
Bu maçlar gençlerin kendilerini ifade edebilme ve şahsiyetlerini ortaya koyma imkanı tanıması açısından önemli.
İki antrenman yaptık ama çok fazla konuştuk. Sorumluluklarını öğrendiler. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum.
26 oyuncu çağırıyoruz ama 17 farklı kulüpte oynayan isimler var. Her oyuncu değişik kültürlerden geliyor. Burada arkadaşlık grubunun oluşmasını istiyoruz. 6-8 YIL BU OYUNCULAR OYNAR
Herkes 10 numara
oynamak istiyor. Emre Akbaba, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Oğuzhan Özyakup…
Sahanın başka yerlerinde oynayabileceklerini de göstermeleri gerek. Yavaş yavaş eminim ne yapılması gerektiğini onlar da anlayacak.
Bu ekip 4-1-4-1 de, 4-2-3-1 veya 4-4-2 de oynayabilir. Oyun disiplini çok önemli. Genç oyuncuların problemi herkesin 10 numara oynamak istemesi. 18 yıl önce de öyleydi hâlâ öyle…
Yeni bir ekip kuruyoruz ve gelecek yılları düşünüyoruz. 6-8 sene arasında aynı oyuncularla oynayabi A MİLLİLER'DEN BEYAZ SAYFA
Milliler 'Beyaz bir sayfa' hedefiyle yola çıktığı yeni yılda, başlangıcı İrlanda Cumhuriyeti maçıyla yapacak. 2018'deki ilk maçına yeni formalarıyla çıkacak olan ay-yıldızlılar, bugün kırmızı, salı günü Karadağ deplasmanında ise beyaz formayla sahada olacak. Takım Antalya
'ya gitmeden önce Riva'da EURO 2024 adaylığının sloganının yer aldığı pano önünde beyaz formayla poz verdi.