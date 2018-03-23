Ozan Tufan sahalara geri döndü!

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe, Boluspor'la bir hazırlık maçı yapıyor. Bu hazırlık maçı zamanda Ozan Tufan'ın da affedilmesi anlamına geliyor...

Maç öncesi açıklanan Fenerbahçe kadrosunda, Ozan Tufan isminin olması dikkat çekti. 3,5 ay önce Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Boluspor maçında ilk 11'de başladı. Kocaman'ın Ozan'ı ligin kalan maçlarında değerlendirip değerlendirilmeyeceği ise şimdiden merak konusu...

Fenerbahçe'nin Boluspor karşısındaki 11'i şöyle:

Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Batuhan Yılmaz, Andreas Kilit, Serhat Kot, Onur Topal, Ozan Tufan, Samed Karakoç, Aatif, Mehmet Ekici, Soldado