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sahalara geri döndü!

'nin 'la oynadığı hazırlık maçında uzun süredir A takımdan uzak kalan da şans buldu.

Giriş Tarihi: 23.3.2018 17:55 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 18:03
Ozan Tufan sahalara geri döndü!

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren , 'la bir hazırlık maçı yapıyor. Bu hazırlık maçı zamanda 'ın da affedilmesi anlamına geliyor...

Maç öncesi açıklanan Fenerbahçe kadrosunda, Ozan Tufan isminin olması dikkat çekti. 3,5 ay önce tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Boluspor maçında ilk 11'de başladı. Kocaman'ın Ozan'ı ligin kalan maçlarında değerlendirip değerlendirilmeyeceği ise şimdiden merak konusu...

Fenerbahçe'nin Boluspor karşısındaki 11'i şöyle:

, Şener Özbayraklı, Batuhan Yılmaz, Andreas Kilit, Serhat Kot, Onur Topal, Ozan Tufan, Samed Karakoç, Aatif, ,

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Ozan Tufan sahalara geri döndü!
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