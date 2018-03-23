Beşiktaş'ın pozisyonu çok, golü yok

Negredo
ve Vagner Love'dan istediği verimi alamayan Beşiktaş
, son yıllarda sergilediği gol performansını mumla arıyor. Siyah-beyazlı oyuncular, geride kalan 26 haftada 333 gol pozisyonuna girmelerine rağmen sadece 47 gol atarken, 281 pozisyon bulan Galatasaray ise 61 gol attı. Beşiktaş'a göre 52 pozisyon daha az bulmasına rağmen, 14 gol daha fazla atan Cimbom gol sayısında da zirveye oturdu.
Fenerbahçe de Beşiktaş'a göre 86 pozisyon daha az bulup, Beşiktaş'tan 2 gol daha fazla atarken (247/49), Başakşehir de 99 pozisyon daha az girip, Beşiktaş'ın 1 gol gerisinde kaldı. (234/46) Cenk Tosun'un satışı sonrası pozisyonları gole çevirmekte zorlanan Beşiktaş, yüzde 14.1'lik pozisyon değerlendirme yüzdesi ile ligde 15., Avrupa'da ise 86. sırada ancak yer alabildi.
Siyah-beyazlı oyuncular sadece Antalya
, Konya ve Karabükspor'dan iyi performans ortaya koydu.
Negredo bu sezon çıktığı 26 maçta 5 gol atarken, 6 da asist yaptı.