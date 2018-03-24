Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'a 255 milyon TL sıcak para

Galatasaray'a 255 milyon TL sıcak para Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray acil borçlar için Denizbank’tan 24 milyon Euro yani yaklaşık 117 milyon TL kredi çekti. Sermaye artırımından da 140 milyon TL bekleniyor.

Giriş Tarihi: 24.3.2018