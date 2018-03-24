Galatasaray'a 255 milyon TL sıcak para

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz
, iki aylık görev süresinde 40 milyon Euro ödeme yaptı. Ndiaye'yi Stoke City'ye satan sarı-kırmızılılar, gelen 16 milyon Euro ile futbolcuların 2017 yılı alacaklarını kapadı.
Rodrigues, Belhanda ve Maicon için 4 milyon Euro bonservis taksidi ödendi. Amatör branşlara yüklü ödeme yapıldı. Mustafa Cengiz ve ekibi, borçları azaltmaya çalışsa da her geçen gün yeni bir alacaklı G.Saray'ın kapısını çalıyor, menajerler de icra takibi başlattı. Yönetim de çareyi kredi çekmekte buldu. Cimbom'un Denizbank'tan 24 milyon Euro kredi çektiği öğrenildi. Bu para ile acil borçları kapatacak olan G.Saray'ın elini Nisan'da sermaye artırımından gelmesi beklenen 140 milyon TL rahatlatacak. SERMAYE ARTIŞINA ONAY
Sarı-kırmızılı kulübün sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru onaylandı. KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Şirketimizin 540.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 108.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 432.000.000 TL bedelli artırılarak 540.000.000 TL'ye yükseltilmesine
ilişkin
07.03.2018 tarihinde başlayan
yeni pay alma (rüçhan)
hakkı kullandırılması
işlemleri 21.03.2018 tarihinde
tamamlanmıştır."