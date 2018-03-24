Usain Bolt, Borussia Dortmund antrenmanında döktürdü

Jamaikalı Dünya rekortmeni Usain Bolt
, Borussia Dortmund
ile ilk idmanına çıktı. Bolt, takımla birlikte ısınma hareketlerinden sonra Götze ve Nuri Şahin
ile pas çalışması yaptı. 8'e 8 çift kalede ise forvet oynayan ve kafa golü ile penaltıdan ağları sarsan Jamaikalı, idman sonrası basın toplantısında ise kendisini Messi ve Ronaldo ile karşılaştırmadan edemedi. Kendisini Messi'ye benzeten Bolt, "Tıpkı onun gibi hız ve yetenekle doğmuşum. Messi çok yetenekli. Ronaldo ise şu anki yerine ulaşmak için çok çalıştı. Oysa ben de Messi gibi doğuştan yetenekliyim"
dedi. Manchester United
'a olan ilgisini de saklamayan Bolt, "Orada oynamayı çok istiyorum. Jose Mourinho'ya bunu yapabileceğimi göstereceğim"
diye konuştu. DAHA ÇOK ŞEY YAPMASI GEREK
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Stöger "Bolt yetenekli ancak kendisini kabul ettirmek istiyorsa daha çok şey yapması gerekir" dedi. Götze ise Bolt'un kendisini sahada iyi hissettiğini belirterek, "Gayet iyi oldu. Onun uyum sağlamasını başardık. Mükemmel bir faaliyetti" diye konuştu.
Çift kalede Bolt'un kafa golünün yanı sıra penaltısı da beğenildi.
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Jamaikalı ile pas çalışması yapan Nuri Şahin ise Bolt için "Bu kulüp için harika bir şey" yorumunu yaptı.
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Götze, idman öncesi Bolt'a taktik tahtasında ders verdi.