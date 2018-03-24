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EURO 2024 koreografisi

Giriş Tarihi: 24.3.2018
EURO 2024 koreografisi
İrlanda maçının biletleri tamamen tükenirken, karşılaşma öncesi tribünlerde Türkiye'nin EURO 2024 adaylığını simgeleyen görkemli bir koreografi yapıldı. Koreografide adaylık sloganı olan 'Birlikte Paylaşalım' (Share Together) yazısı yer aldı.

EVERTON'DAN DESTEK
'un EURO 2024 adaylığımıza destek amaçlı olarak İngiliz futbolseverlere yaptığı tavsiyelere Everton'dan destek geldi. İngiliz ekibi, Everton Türkiye hesabından Cenk Tosun'un "Birlikte Paylaşalım" sosyal medya hesabı için verdiği röportajı paylaştı.

A Milli Takım futbolcuları, EURO 2024 aday şehirlerimizle ilgili akıllarına gelen ilk şeyi söyledi. Ortaya eğlenceli bir video çıktı. İşte, şampiyonanın oynanacağı 9 şehirin yıldızlara hatırlattıkları:

İSTANBUL
Mehmet Zeki Çelik: Topkapı Sarayı
Yusuf Yazıcı: Sultanahmed Camii
Volkan Babacan: Ayasofya

ANKARA
Uğur Demirok: Başkent
Okan Koçuk: Anıtkabir
Enes Ünal: Kalp

TRABZON
Uğur Demirok: Aşk, tutku, hamsi
Abdülkadir Ömür: Sümela Manastırı
Yusuf Yazıcı: Tabii ki de Uzungöl

BURSA
Mehmet Zeki Çelik: Uludağ
Volkan Babacan: İskender
Cengiz Ünder: Ulu Camii

KOCAELİ
Uğur Demirok: Pişmaniye
Okan Koçuk: Körfez
Abdülkadir Ömür: Kartepe

Antalya
Cengiz Ünder: Tatil
Yunus Mallı: Tatil için güzel bir şehir
Volkan Babacan: Aspendos

KONYA
Okan Koçuk: Mevlana
Volkan Babacan: Rumi
Enes Ünal: Etli Ekmek

GAZİANTEP
Uğur Demirok: Kebap
Yunus Mallı: Antep fıstığı
Cengiz Ünder: Baklava

ESKİŞEHİR
Uğur Demirok: Gençliğim
Abdülkadir Ömür: Odunpazarı
Cengiz Ünder: Porsuk
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EURO 2024 koreografisi
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