EURO 2024 koreografisi

İrlanda maçının biletleri tamamen tükenirken, karşılaşma öncesi tribünlerde Türkiye'nin EURO 2024 adaylığını simgeleyen görkemli bir koreografi yapıldı. Koreografide adaylık sloganı olan 'Birlikte Paylaşalım' (Share Together) yazısı yer aldı. EVERTON'DAN DESTEK Cenk Tosun
'un EURO 2024 adaylığımıza destek amaçlı olarak İngiliz futbolseverlere yaptığı tavsiyelere Everton'dan destek geldi. İngiliz ekibi, Everton Türkiye hesabından Cenk Tosun'un "Birlikte Paylaşalım" sosyal medya hesabı için verdiği röportajı paylaştı.
A Milli Takım futbolcuları, EURO 2024 aday şehirlerimizle ilgili akıllarına gelen ilk şeyi söyledi. Ortaya eğlenceli bir video çıktı. İşte, şampiyonanın oynanacağı 9 şehirin yıldızlara hatırlattıkları: İSTANBUL Mehmet Zeki Çelik:
Topkapı Sarayı Yusuf Yazıcı:
Sultanahmed Camii Volkan Babacan:
Ayasofya ANKARA Uğur Demirok:
Başkent Okan Koçuk:
Anıtkabir Enes Ünal:
Kalp TRABZON Uğur Demirok:
Aşk, tutku, hamsi Abdülkadir Ömür:
Sümela Manastırı Yusuf Yazıcı:
Tabii ki de Uzungöl BURSA Mehmet Zeki Çelik:
Uludağ Volkan Babacan:
İskender Cengiz Ünder:
Ulu Camii KOCAELİ Uğur Demirok:
Pişmaniye Okan Koçuk:
Körfez Abdülkadir Ömür:
Kartepe Antalya Cengiz Ünder:
Tatil Yunus Mallı:
Tatil için güzel bir şehir Volkan Babacan:
Aspendos KONYA Okan Koçuk:
Mevlana Volkan Babacan:
Rumi Enes Ünal:
Etli Ekmek GAZİANTEP Uğur Demirok:
Kebap Yunus Mallı:
Antep fıstığı Cengiz Ünder:
Baklava ESKİŞEHİR Uğur Demirok:
Gençliğim Abdülkadir Ömür:
Odunpazarı Cengiz Ünder:
Porsuk