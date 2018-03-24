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"İyi yoldayız"

ekiplerinden forması giyen %100'üne ulaşmasına az kaldığını belirtti.

Giriş Tarihi: 24.3.2018 23:42 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 23:42
İlkay Gündoğan İyi yoldayız

'nde 'de oynayan kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı sebebiyle 2017-18 sezonunun ilk resmi maçına ligin 5. haftasında oynanan Watford maçıyla çıkan İlkay, Manchester City adına toplam 38 resmi maçta forma giydi. Yıldız oyuncuya göre, en iyi performansına ulaşmasına çok uzun bir süre kalmadı.

"KEYİF ALIYORUM VE MUTLUYUM"

Geride kalan süreçte etkili oynadığını belirten İlkay "En iyi halime doğru ilerliyorum ve oraya yakın olduğumu düşünüyorum. Keyif alıyorum ve mutluyum." dedi.

Manchester City'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Liverpool'la eşleşmelerini de yorumlayan 27 yaşındaki oyuncu "Bu harika ancak sadece bir başlangıç. Yolumuza devam ediyoruz, iyi bir yoldayız. Oynadığımız futbolla Avrupa'nın elit kulüpleri arasına girdik." ifadelerini kullandı.

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İlkay Gündoğan "İyi yoldayız"
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