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Lens: O pozisyonlar için pişmanım...

'ın Hollandalı futbolcusu kendi performansından takımın son duruma kadar merak edilenler hakkında konuştu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 10:46 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 11:02
Lens: O pozisyonlar için pişmanım...

Lens, siyah beyazlı takımın ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısından kendi performansına, kupadaki maçı rövanşından, ligde oynayacakları Galatasaray karşılaşmasına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig, ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 25 maçta 4 gol 5 asist ile oynayan Lens, son zamanlarda sürekli eleştirildiğinin fakında olduğunu dile getirerek, "Burada istenilen seviyemi yakalamış değilim. Yapmam gerekenlerin farkındayım. En kısa sürede taraftarların beklentisine karşılık vereceğim'' dedi.

Lens, Trabzonspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarındaki maçı kopartacak pozisyonları kaçırdığı için pişman olduğunu ifade ederken 8 maçı kazanmaları durumunda şampiyon olacaklarını ifade etti.

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Lens: O pozisyonlar için pişmanım...
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