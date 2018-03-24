Serdar Aziz'in menajeri Galatasaray'ı dava edeceği iddialarını yalanladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Serdar Aziz'in menajerliğini yapan Haluk Canatar, alacakları olduğu gerekçesiyle Galatasaray'ı mahkemeye vereceği iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Canatar, Galatasaray'da kimsenin alacağının kalmayacağının bilincinde olduğunu belirtti ve şöyle devam etti "Çıkan haberler tamamıyla asılsızdır. Bırakın mahkemeye vermeyi, Galatasaray'dan herhangi bir talepte dahi bulunmadım. Benim için önemli olan oyuncumun saha içinde gösterdiği performanstır. Galatasaray'da şimdiye kadar kimsenin alacağının kalmadığı gibi benim de alacağımın kalmayacağının bilincindeyim."

Galatasaray'la 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Serdar Aziz, 2016 yılında Bursaspor'dan 4.5 milyon euro bedelle transfer edildi. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla 21 lig maçına çıkıp 1 gol atma başarısı gösterdi.