Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Serdar Aziz'in menajeri Galatasaray'ı dava edeceği iddialarını yalanladı

'in menajeri 'ı dava edeceği iddialarını yalanladı

'de zirvede bulunan 'ın savunma oyuncusu 'in menajeri , alacakları sebebiyle Galatasaray'ı dava edeceği vereceği iddialarını yalanladı.

Giriş Tarihi: 24.3.2018 20:40 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 20:47
Serdar Aziz'in menajeri Galatasaray'ı dava edeceği iddialarını yalanladı

ekiplerinden 'da forma giyen 'in menajerliğini yapan , alacakları olduğu gerekçesiyle Galatasaray'ı mahkemeye vereceği iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Canatar, Galatasaray'da kimsenin alacağının kalmayacağının bilincinde olduğunu belirtti ve şöyle devam etti "Çıkan haberler tamamıyla asılsızdır. Bırakın mahkemeye vermeyi, Galatasaray'dan herhangi bir talepte dahi bulunmadım. Benim için önemli olan oyuncumun saha içinde gösterdiği performanstır. Galatasaray'da şimdiye kadar kimsenin alacağının kalmadığı gibi benim de alacağımın kalmayacağının bilincindeyim."

Galatasaray'la 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Serdar Aziz, 2016 yılında Bursaspor'dan 4.5 milyon euro bedelle transfer edildi. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla 21 lig maçına çıkıp 1 gol atma başarısı gösterdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Serdar Aziz'in menajeri Galatasaray'ı dava edeceği iddialarını yalanladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN