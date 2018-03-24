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'da maçı hazırlıkları

, 'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 16:28
Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

, maçın hazırlanıyor. Bordo-mavililer 'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı antrenman yaptı.

Antrenmana, milli takım kamplarına giden Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Uğur Demirok, Abdülkadir Ömür, Novak, Hubocan ve Onazi ile sakatlıkları devam eden Esteban, Durica, Mustafa Akbaş ve Castillo katılmadı.

sporlu futbolcular, koşu ve dayanıklılık çalışması yapılan antrenmanı, dar alandaki maçla tamamladı.

Bordo-mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kulübün 21 yaş altı takımıyla hazırlık maçı yapacak.

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Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
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