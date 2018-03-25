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"Daha iyi olacak"

Gençlik ve Spor Bakanı A Milli Futbol Takımı'nı değerlendirdi. Bakan Bak yaptığı açıklamada ın İrlanda karşısında umut verdiğini ve daha iyi olacaklarına inandığını söyledi.

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Osman Aşkın Bak Daha iyi olacak
Gençlik ve Spor Bakanı , Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde spor salonu ve futbol sahasında yaptığı incelemeler sonrası çehresi değişen A Milli Futbol Takımı'nı değerlendirdi. Bakan Bak, "Yeni bir var. İrlanda karşısında umut verdiler. Daha iyi olacaklarına inanıyorum ama daha çok yol var. Zorlu bir Avrupa kupası serüveni var. Bizleri asıl gururlandıran; Avrupa'daki lejyoner dediğimiz oyuncularımız Cengiz'in, Enes'in, Hakan'ın performansları da iyi gidiyor. Ama ligimizin çekişmeli olması da çok önemli. Biliyorsunuz ligin sonuna da yaklaşıyoruz. Büyük bir çekişme var. İnşallah o da keyifli devam eder. Türk futbolunun başarılı olması için tesisten tutun her türlü çalışmayı yapmak için çaba gösteriyoruz" dedi

TÜRKİYE'DE İLK KEZ VAR!
Türkiye 'de şu ana kadar çevirimdışı denenen Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ilk kez çevirimiçi olarak uygulanacak. Antalya'da yarın saat 19:00'da oynanacak Finlandiya-Malta ve salı günü saat 19:00'da başlayacak Azerbaycan-Makedonya hazırlık müsabakalarında VAR uygulaması yapılacak. Finlandiya-Malta maçında sistemin başında Halis Özkahya ve Ali Palabıyık, Azerbaycan-Makedonya maçında ise Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek olacak
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Osman Aşkın Bak "Daha iyi olacak"
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