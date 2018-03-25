Osman Aşkın Bak "Daha iyi olacak"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde spor salonu ve futbol sahasında yaptığı incelemeler sonrası çehresi değişen A Milli Futbol Takımı'nı değerlendirdi. Bakan Bak, "Yeni bir Milli Takım
var. İrlanda karşısında umut verdiler. Daha iyi olacaklarına inanıyorum ama daha çok yol var. Zorlu bir Avrupa kupası serüveni var. Bizleri asıl gururlandıran; Avrupa'daki lejyoner dediğimiz oyuncularımız Cengiz'in, Enes'in, Hakan'ın performansları da iyi gidiyor. Ama ligimizin çekişmeli olması da çok önemli. Biliyorsunuz ligin sonuna da yaklaşıyoruz. Büyük bir çekişme var. İnşallah o da keyifli devam eder. Türk futbolunun başarılı olması için tesisten tutun her türlü çalışmayı yapmak için çaba gösteriyoruz" dedi TÜRKİYE'DE İLK KEZ VAR!
Türkiye 'de şu ana kadar çevirimdışı denenen Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ilk kez çevirimiçi olarak uygulanacak. Antalya
'da yarın saat 19:00'da oynanacak Finlandiya-Malta ve salı günü saat 19:00'da başlayacak Azerbaycan-Makedonya hazırlık müsabakalarında VAR uygulaması yapılacak. Finlandiya-Malta maçında sistemin başında Halis Özkahya ve Ali Palabıyık, Azerbaycan-Makedonya maçında ise Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek olacak