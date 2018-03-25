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'dan Fenerbahçeli Skrtel'e geçmiş olsun mesajı

Kulübü, Slovakya'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'na hazırlık kapsamında Tayland ile oynadığı maçta sağlık sorunu yaşayan Fenerbahçeli futbolcu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018 22:39 Güncelleme Tarihi: 25.3.2018 22:40
Galatasaray'dan Fenerbahçeli Skrtel'e geçmiş olsun mesajı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Slovakya'nın Tayland ile oynadığı milli maçta yüzüne gelen top sonrası baygınlık geçiren Fenerbahçeli 'e geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi Slovakya ile Tayland milli takımları arasında yapılan "Kings Cup" hazırlık maçının 28. dakikasında yakın mesafeden başına aldığı top darbesiyle aniden yere yığılan 33 yaşındaki Slovak savunma oyuncusunun dili boğazına kaçmıştı. Skrtel yapılan müdahalenin ardından maça devam etmiş, daha sonra ikinci yarıda oyundan çıkmıştı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçeli Skrtel'e geçmiş olsun mesajı
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