Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçına hazır

Ümit Milli Takım'ın İsveç ile oynadığı karşılaşmada sakatlık geçiren Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. Federasyonun resmi sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ümit Milli Takımımızın cuma günü İsveç ile oynadığı karşılaşmada görev alan Abdülkadir Ömür, maç esnasında arka adalesinden geçirdiği sakatlık sebebiyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı" denildi. Abdülkadir'in 2-3 gün idmana çıkamayacağı ancak, Trabzonspor'un 1 Nisan'da Galatasaray ile ligde oynayacağı kritik maçta görev alabileceği belirtildi.

KEYİFLER YERİNDE...

?Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ederken Sosa, Kucka ve N'Doye'un oldukça keyifli olduğu gözlendi.