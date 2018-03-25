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Abdülkadir Ömür, maçına hazır

Takımı'nın U21 UEFA Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde oynadığı maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür’den 'a iyi haber geldi. Sakatlığı nedeniyle dan çıkartılan genç yıldız 2-3 gün dinlenecek ve Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçında sahada olacak.

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçına hazır

Takım'ın ile oynadığı karşılaşmada sakatlık geçiren 'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür, A kadrosundan çıkarıldı. Federasyonun resmi sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ümit Milli Takımımızın cuma günü İsveç ile oynadığı karşılaşmada görev alan Abdülkadir Ömür, maç esnasında arka adalesinden geçirdiği sakatlık sebebiyle A Milli Takım sundan çıkarıldı" denildi. Abdülkadir'in 2-3 gün idmana çıkamayacağı ancak, Trabzonspor'un 1 Nisan'da ile ligde oynayacağı kritik maçta görev alabileceği belirtildi.

KEYİFLER YERİNDE...
?Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ederken Sosa, Kucka ve N'Doye'un oldukça keyifli olduğu gözlendi.

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Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçına hazır
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