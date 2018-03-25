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Hırvat futbolcu sahada hayatını kaybetti

Hırvatistan 3. Futbol Ligi takımlarından Marsonia'nın oyuncusu , maçta göğsüne top çarpmasının ardından yaşamını yitirdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018 00:11 Güncelleme Tarihi: 25.3.2018 00:31
Hırvat futbolcu Bruno Boban sahada hayatını kaybetti

Hırvatistan 3. Futbol Ligi'nde Marsonia'da forma giyen Hırvat futbolcu karşılaşmada göğsüne çarpan top sebebiyle hayatını kaybetti.

25 yaşındaki Hırvat futbolcu Boban, Hırvatistan 3. Futbol Ligi takımlarından Marsonia ile Slavonija arasında oynanan maçta göğsüne top çarptıktan sonra yere yığıldı.

Maçı izleyen taraftarlar ile yedek kulübesindeki doktor, bilincini kaybeden futbolcunun etrafında toplanırken, genç futbolcu birkaç dakika sonra olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Boban geçen hafta Varteks takımı ile oynanan maçta attığı 2 gol ile takımını 3-0 galip duruma getirmişti.

Daha önce Slavonija ve Zagreb takımlarının formasını giyen Boban'ın vefatı taraftarları gözyaşlarına boğdu.

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Hırvat futbolcu Bruno Boban sahada hayatını kaybetti
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