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Milliler 'daki son çalışmasını yaptı

A Milli takımı, Karadağ ile oynayacağı özel maçın ’daki son antrenmanını gerçekleştirdi. A Milli Takım da takımdan ayrı, ise takımla birlikte çalıştı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018 19:28
Milliler Antalya'daki son çalışmasını yaptı
A Milli takımı, 27 Mart Salı günü Karadağ ile oynayacağı özel maçın Antalya'daki son antrenmanını gerçekleştirdi. Basın mensuplarına ilk 15 dakikası açık olan antrenmanda milliler çalışmaya koşuyla başladı. Koşunun ardından 5'e 2 top kapma mücadelesi ile devam eden antrenmana sakatlığı bulunan , katılmadı. A sakatlığından dolayı İrlanda Cumhuriyeti maçında oynayamayan ise takımla birlikte çalıştı.
A Futbol Takımı, 'da yaptığı son çalışmanın ardından yarın sabah saat 10.00'da özel uçakla Karadağ'a gidecek. 27 Mart Salı günü saat 20.10'da başlayacak mücadeleyi Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetecek.
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Milliler Antalya'daki son çalışmasını yaptı
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