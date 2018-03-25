Nagatomo'dan eleştirilere sert tepki!

Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Japon sol bek Yuto Nagatomo, resmi Twitter hesabından gelen eleştirilere sert bir çıkış yaptı.

Son olarak hazırlık maçında Mali'yle 1-1 berabere kalan Japonya Milli Takımı aleyhine yapılan yorumlara tepki gösteren Cim Bom'un yıldızı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2010 Dünya Kupası'nda da aynı şekilde eleştirildik ama iki hafta içinde kahramana dönüştük. Bir anda herkes bizi övmeye başlamıştı. Bu tip uyarılar bir fırsattır. Yalnızca ilk adımı atacak cesarete sahip olan ve fırsatı yakalayanlara..."