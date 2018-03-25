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Nagatomo'dan eleştirilere sert tepki!

'ın devre arasında Inter'den kiraladığı sol beki , Japon milli takımına yapılan eleştirilere sosyal medya üzerinden sert bir cevap verdi

Giriş Tarihi: 25.3.2018 22:52
Nagatomo'dan eleştirilere sert tepki!

'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Japon sol bek , resmi Twitter hesabından gelen eleştirilere sert bir çıkış yaptı.

Son olarak hazırlık maçında Mali'yle 1-1 berabere kalan Japonya Milli Takımı aleyhine yapılan yorumlara tepki gösteren 'un yıldızı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2010 'nda da aynı şekilde eleştirildik ama iki hafta içinde kahramana dönüştük. Bir anda herkes bizi övmeye başlamıştı. Bu tip uyarılar bir fırsattır. Yalnızca ilk adımı atacak cesarete sahip olan ve fırsatı yakalayanlara..."

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Nagatomo'dan eleştirilere sert tepki!
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