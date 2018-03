Jeremain Lens "Quaresma ve Ryan Babel'in yedeği değilim"

Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens, takımdaki durumu ve şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu. Bu sezon siyahbeyazlı formayla çıktığı 25 karşılaşmada 4 gol, 4 asist ile oynayan tecrübeli futbolcu, son zamanlarda sürekli eleştirildiğinin fakında olduğunu dile getirerek, "Burada istenilen seviyemi yakalamış değilim. Yapmam gerekenlerin farkındayım. En kısa sürede taraftarların beklentisine karşılık vereceğim'' dedi. 30 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarındaki maçı kopartacak pozisyonları kaçırdığı için pişman olduğunu ifade ederken, 8 maçı kazanmaları durumunda ligde şampiyon olacaklarının altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı.

KIYASLAMA YAPMAK İSTEMİYORUM...

Bir sezon Fenerbahçe'de oynadım ve şimdi artık Beşiktaş'ın oyuncusuyum. İki takım arasında bir kıyaslama yapmak istemiyorum. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'lik skorun rövanşında Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Tabii ki bizim için zor bir maç olacak. Ama biz daha iyi bir takımız. İyi bir rakibe karşı oynayacağız ve inanıyorum ki orada kazanmak için şansımız yüksek.

AVRUPA'DA İZ BIRAKTIK

Her oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ister, daha fazla süre almak ister ama bununla ilgili hiçbir zaman garanti yoktur. Burada kararları teknik direktör verir. Bu gayet açık. Ben geçmişte de Şampiyonlar Ligi'nde oynadım. Gerçekten çok güzel bir tecrübeydi. Çok üst düzey bir turnuva. Bence biz takım halinde grup aşamasında çok iyi bir iş başardık. Bayern Münih eşleşmesinde biraz şanssızdık. Ancak bence Avrupa'da ciddi iz bıraktık.

HEPİMİZ DEĞERLİ OYUNCULARIZ

Ben sonuçta Beşiktaş'ın oyuncusuyum. Burada 1, 2 ve 3'üncü oyuncu diye bir şey yok. Hocamızın bize sık sık söylediği bir şey var: 'Burada her oyuncu değerli ve takımın önemli bir parçası.' Medya ve taraftarlar bu tip sıralamalar yapabilirler, bunlara da saygı duyuyorum. Ama burada 1'inci oyuncu şu, 2'ncisi şudur diye bir durum yok. Ben nihayetinde bu kulübün oyuncusuyum.

GALATASARAY'A KESİNLİKLE YENİLMEMELİYİZ

Kesin olan bir şey var; 8 maçı kazanırsak şampiyon oluruz. Galatasaray maçı düğümü çözer mi, çözmez mi bilmiyorum ama kesinlikle kaybetmememiz gereken bir maç. Çünkü, doğrudan rakibimizle oynayacağız. Oradan kaybetmeden dönmemiz gerekiyor. Beşiktaş ile uzun süreli ve iyi bir kontrat yaptım. Niyetim burada bu kontratı tamamlamak, en iyi şekilde hizmet edebilmek. Onun haricinde gelecek ne getirir, bilmiyorum tabii ama niyetim kesin olarak burada kalmak... Ben bu kulübe hizmet etmekle mükellefim ve bunu uzun süre yapmak istiyorum.

'COME TO BEŞİKTAŞ' SIRA DIŞIYDI

Beşiktaş çok büyük bir kulüp... Üst üste 2 şampiyonluk yaşadı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadık bu sezon. Bu tabii ki de bir sebepti ama tek sebep değildi. 'Come to Beşiktaş' sloganı benim için tamamen yeni bir şeydi. Bence çok güzel, yaratıcı ve sıra dışıydı. Beşiktaş'ın tanınırlığını, bilinirliğini ciddi bir şekilde artırdı.