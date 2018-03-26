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A , Karadağ'a konuk oluyor

Ay-yıldızlı ekip, hazırlık maçında yarın deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Podgorica Şehir Stadı'nda TSİ 20.10'da başlayacak müsabakada Sırp hakem Mazic düdük çalacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 11:10
A Milli Futbol Takımı, Karadağ'a konuk oluyor

A , ikinci hazırlık maçında yarın deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.

Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.10'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Mücadelede, Sırbistan Futbol Federasyonundan Milorad Mazic düdük çalacak. Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak.

Ay-yıldızlı ekip, geçtiğimiz cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya'da oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazanmıştı.

KARADAĞ İLE İKİNCİ MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile tarihindeki ikinci maçına çıkacak.

İki ekip daha önce ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı 'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.

Milli takım, bu mücadeleyle rakibiyle Karadağ'daki ilk maçına da çıkmış olacak.

ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:

Kaleci: Okan Kocuk (İstanbulspor), (Atiker Konyaspor), (Medipol Başakşehir)

Savunma: Gökhan Gönül (Beşiktaş), (Fortuna Düsseldorf) Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), (Galatasaray), Uğur Demirok (Trabzonspor), (Fenerbahçe), (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Orta saha: Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Mehmet Topal, Alper Potuk (Fenerbahçe), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Villarreal)

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