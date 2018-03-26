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A 'da

A , ile yarın oynayacağı özel maç için bu ülkeye geldi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 15:14
A Milli Futbol Takımı Karadağ'da

Antalya'dan özel uçakla 'a gelen milli takım kafilesini, Podgorica Havalimanı'nda Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Serhat Galip karşıladı.

Teknik direktör ile futbolcular, otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacakları otele hareket etti.

Rumen teknik adam ile bir milli futbolcu, bugün TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Podgorica Şehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, Karadağ maçı öncesindeki son çalışmasını aynı statta yapacak.

Karadağ-Türkiye karşılaşması, yarın TSİ 20.10'da başlayacak.

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A Milli Futbol Takımı Karadağ'da
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