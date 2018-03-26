A Milli Futbol Takımı Karadağ'da

Antalya'dan özel uçakla Karadağ'a gelen milli takım kafilesini, Podgorica Havalimanı'nda Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Serhat Galip karşıladı.

Teknik direktör Mircea Lucescu ile futbolcular, otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacakları otele hareket etti.

Rumen teknik adam ile bir milli futbolcu, bugün TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Podgorica Şehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, Karadağ maçı öncesindeki son çalışmasını aynı statta yapacak.

Karadağ-Türkiye karşılaşması, yarın TSİ 20.10'da başlayacak.