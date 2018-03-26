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Akıllı yatırım

M., son 4 sezonda transfer alım-satımlarından 760 bin Euro kâr etti. Topladığı puanlardan da 149 milyon TL primi kasasına koydu

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018
Akıllı yatırım
'de şampiyonluk yarışı veren Medipol , son dört sezonda ligde aldığı puanlardan kasasına 149 milyon TL puan primi koymayı başardı. Bu sezonların ikisini 4. sırada, geçen sezonu da 2. sırada bitiren İstanbul ekibi, sahaya çıktığı 128 lig maçında sadece 20 kez yenilgi gördü. Bu mücadelelerde 68 galibiyet, 40 beraberlik alan Başakşehir, bu sezon 37 milyon TL, geçen sezon ise 46,8 milyon TL prim kazandı. Bu süreçte transferden 760 bin Euro kâr eden turuncu-lacivertliler, 18,59 milyon Euro harcama yaptı. Sattığı oyunculardan da 19,35 milyon Euro'luk gelir elde etti. Başakşehir son 4 sezonda ligin büyüklerinden 47 puan kazandı. Beşiktaş, G.Saray, F.Bahçe ve 'a karşı 4 yılda 31 lig maçına çıkan Başakşehir 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.
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