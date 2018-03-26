Akıllı yatırım

Süper Lig
'de şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir
, son dört sezonda ligde aldığı puanlardan kasasına 149 milyon TL puan primi koymayı başardı. Bu sezonların ikisini 4. sırada, geçen sezonu da 2. sırada bitiren İstanbul ekibi, sahaya çıktığı 128 lig maçında sadece 20 kez yenilgi gördü.
Bu mücadelelerde 68 galibiyet, 40 beraberlik alan Başakşehir, bu sezon 37 milyon TL, geçen sezon ise 46,8 milyon TL prim kazandı. Bu süreçte transferden 760 bin Euro kâr eden turuncu-lacivertliler,
18,59 milyon Euro harcama yaptı. Sattığı oyunculardan da 19,35 milyon Euro'luk gelir elde etti.
Başakşehir son 4 sezonda ligin büyüklerinden 47 puan kazandı. Beşiktaş, G.Saray, F.Bahçe ve Trabzon
'a karşı 4 yılda 31 lig maçına çıkan Başakşehir 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.