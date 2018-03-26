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futbolcuları da dolandırmış!

Yüksek kar vaadiyle binlerce insanı milyonlarca dolandıran 'ın ağına ve TFF 1. Lig kulüplerinin de takıldığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 26.3.2018 10:52 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 11:04
Çiftlik Bank futbolcuları da dolandırmış!

Yüksek kar vaadiyle binlerce insanı milyonlarca dolandıran 'ın ağına de takıldı. Çiftlik Bank ağına Süper Lig ve 1. Lig futbolcularının da dahil olduğu iddia edildi.

600 FUTBOLCUDAN 100 MİLYON VURGUN!

Çiftlik Bank sistemi aracılığıyla 31 Temmuz 2016 tarihinden bu yana 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı tespit edilmişti. Buna göre; Süper Lig ve 1. Lig'de de 600'e yakın futbolcu Çiftlik Bank'a para yatırdığı iddia edildi.

Çiftlik Bank'a futbolcular tarafından yapılan yatırımın 100 milyon lira civarı olduğu da iddia ediliyor. (Milliyet)

Son dakika: İşte Çiftlik Bank'ın örgüt şeması

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Çiftlik Bank futbolcuları da dolandırmış!
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