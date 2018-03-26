Galatasaray'ın UEFA'dan alacağı ceza belli oldu!

Galatasaray'ın UEFA'yla finansal durumlarıyla ilgili yaptığı görüşmelerin ardından, Fenerbahçe'ye olduğu gibi tedbir kararı uygulanması bekleniyor. MEN CEZASI YOK Galatasaray'ın UEFA'yla yaptığı görüşmenin sonucu merakla bekleniyor. Goal Türkiye'nin haberine göre Galatasaray, Avrupa kupalarından men edilmeyecek ya da transfer cezası almayacak. FENERBAHÇE'NİN ALDIĞI CEZA GİBİ Sarı-kırmızılılara daha önce Fenerbahçe'nin aldığı gibi tedbir kararı uygulanacak. Bilindiği üzere, Fenerbahçe, UEFA'yla yaptığı anlaşma gereği 2019-20 sezonuna kadar her sezon biraz daha azalan hesap açığı vermeyi taahhüt etmiş, ayrıca UEFA katılım gelirlerine de el konmuştu. SATABİLDİĞİN KADAR ALABİLİRSİN ŞARTI Ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da Finansal Fair Play (FFP) kuralları gereği ancak satabildiği kadar oyuncu alma şartı getirilmişti.