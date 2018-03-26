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'ın 'dan alacağı ceza belli oldu!

'ın 'yla finansal durumlarıyla ilgili yaptığı görüşmelerin ardından, 'ye olduğu gibi tedbir kararı uygulanması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 26.3.2018 16:09
Galatasaray'ın UEFA'dan alacağı ceza belli oldu!

MEN CEZASI YOK

'ın 'yla yaptığı görüşmenin sonucu merakla bekleniyor. Goal Türkiye'nin haberine göre Galatasaray, Avrupa kupalarından men edilmeyecek ya da transfer cezası almayacak.

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Galatasaray'ın UEFA'dan alacağı ceza belli oldu!
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