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Kulüp başkanı, futbolcuları maça kamyonet kasasında götürüyor

İzmit'in amatör spor kulüplerinden 'un başkanı , futbolcularını müsabakalara kendisine ait kamyoneti ile taşıyor. Nedim Çil, ulaşım sorununa çözüm bulunmasını istedi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 15:22 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 15:25
Kulüp başkanı, futbolcuları maça kamyonet kasasında götürüyor

İzmit'te ikinci amatör küme U-19 yaş kategorisinde Şehit Ömer Halis Demir Stadı'nda Başiskele Doğantepespor ile karşılaşacak olan lu futbolcular, karşılaşmaya Başkan 'e ait kamyonet ile gitti. Bu zor şartlarda müsabakaya çıkan gençler, 4-3 mağlup olarak maç sonrasında yine aynı kamyonet ile stattan ayrıldı.

Bağçeşmespor Kulüp Başkanı Nedim Çil yaptığı açıklamada, ulaşım sorununa çözüm bulamadıkları için futbolcuları kamyoneti ile taşıdığını belirterek, "Başiskele'de oynanan müsabakaya gençlerimizi ulaştırırken, Maşukiye'de oynanacak U-17 takımımızı ulaşım nedeniyle maça çıkartamadık. Bunu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na ve Futbol İl Temsilciliğine dilekçeyle belirttik. 6 farklı yaş kategorisinde mücadele etmemize rağmen farklı spor kulüplerinin müsabakalara belediye araçlarıyla geldiklerini görünce neden bize destek verilmediğini düşünmeye başladık. Ulaşım konusunda yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

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Kulüp başkanı, futbolcuları maça kamyonet kasasında götürüyor
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