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'in oğlu , babasının izinde!

2003 yılında 'den 'ya transfer olan 'in oğlu da babasının izinde ilerliyor.

Giriş Tarihi: 26.3.2018 12:35 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 12:47
Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, babasının izinde!

Bir dönem ve 'ta forma giyen milli kaleci 'in oğlu Burak babasının izinde...

Galatasaray altyapısında futbol oynayan 12 yaşındaki , babası gibi forması giyecek. FCBEscola'nın uluslararası turnuvasında oynamak üzere Barcelona'dan davetiye alan Burak, yeteneklerini sergileyebilirse Barcelona altyapısına da seçilme şansı yakalayacak.

Burak Reçber'in yanı sıra Fenerbahçe kalecisi Kameni'nin çocukları Luka (14) ve Lenny (10) de Barcelona tarafından turnuvaya davet edilen minikler arasında yer aldı.

Rüştü Reçber, 2002 Dünya Kupası'nda 3. olan Milli Takımın en dikkat çeken isimleri arasında yer almış, turnuvanın en iyi kalecisi seçilmişti. Bir sezon sonra ise Fenerbahçe'den Barcelona'ya transfer olmuştu.

HABER: Serkan AKKOYUN

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Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, babasının izinde!
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