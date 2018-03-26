Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, babasının izinde!

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen milli kaleci Rüştü Reçber'in oğlu Burak babasının izinde...

Galatasaray altyapısında futbol oynayan 12 yaşındaki Burak Reçber, babası gibi Barcelona forması giyecek. FCBEscola'nın uluslararası turnuvasında oynamak üzere Barcelona'dan davetiye alan Burak, yeteneklerini sergileyebilirse Barcelona altyapısına da seçilme şansı yakalayacak.

Burak Reçber'in yanı sıra Fenerbahçe kalecisi Kameni'nin çocukları Luka (14) ve Lenny (10) de Barcelona tarafından turnuvaya davet edilen minikler arasında yer aldı.

Rüştü Reçber, 2002 Dünya Kupası'nda 3. olan Milli Takımın en dikkat çeken isimleri arasında yer almış, turnuvanın en iyi kalecisi seçilmişti. Bir sezon sonra ise Fenerbahçe'den Barcelona'ya transfer olmuştu.

HABER: Serkan AKKOYUN