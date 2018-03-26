Taraftar muhteşem “Türkiye’deki en önemli deneyimim F.Bahçe derbisi oldu. Bu maçın Trabzon için önemini, tribünleri dolduran 40 bin taraftarın kulaklarımda ağrıya sebep olan tezahüratından anladım”

Giriş Tarihi: 26.3.2018