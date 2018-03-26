Taraftar muhteşem

Trabzonspor
lu Filip Novak, Çekya basınına verdiği röportajda taraftarlara övgü yağdırdı. Novak, "Türkiye'deki en büyük tecrübem Fenerbahçe maçıydı. Trabzonspor taraftarları için en önemli maç... Sahamızda oynamıştık, 40 bin taraftar vardı. Muhteşemdi. Cezalı olduğum için ben de tribündeydim. Taraftarların çıkardığı gürültüden kulaklarım ağrımıştı"
dedi. Takımdaki Slovak futbolcular Hubocan, Bero, Kucka ve Durica ile aynı dili konuşmalarının kendisini rahatlattığını söyleyen Novak, "Hepimiz aynı sitede oturuyoruz. Yemekleri de beraber yiyoruz. Ara sıra çay da içiyoruz. 5 kişinin aynı dili konuşması güzel oluyor" diye konuştu. Genç takıma gol yağdırdılar
G.Saray maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor dün U21 takımı ile hazırlık maçı oynadı. Sakat ve milli takıma gidenlerin yokluğunda A Takım maçı 5-2 kazandı. A Takım'ın gollerini Olcay, Kucka, Hüseyin Türkmen, Sosa ve Rodallega kaydetti. A takımda Sosa ve Olcay maç boyu istekli görüntüleriyle dikkat çekti.