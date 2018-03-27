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'da sevinci

, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan da takımla birlikte çalışmalara başladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 14:58
Bursaspor'da Ertuğrul Ersoy sevinci

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 2 gruba ayrılan yeşil-beyazlı oyuncular, dar alanda ve geniş alanda kontrol pas oyunu oynadı. Tedavisi tamamlanan bugün yapılan idmanda takımla birlikte çalıştı.

spor, bugün akşamüzeri yapacağı ikinci antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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Bursaspor'da Ertuğrul Ersoy sevinci
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