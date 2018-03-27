Napoleoni: Türkiye'de sıra dışı bir atmosfer var

Medipol Başakşehirli futbolcu Napoleoni, İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesine açıklamalarda bulundu.

İtalya'da yurt dışında oynayan oyunculara 2. sınıf muamelesi yapıldığını ifade eden Napoleoni, "İtalya'da hiç profesyonel seviyede oynamadım. Yurt dışında oynayanlara farklı bir gözle bakılıyor. Ama değerime saygı duyulmasını istiyorum" diye konuştu.

Takımı Başakşehir hakkında 'hırs, maddi imkanlar ve önemli oyuncular' ifadesini kullanan 31 yaşındaki oyuncu, Türkiye hakkındaki soruya ise, "Sıra dışı bir atmosfer var. Statlar her zaman dolu, maddi imkanlar ve gelişme isteği var. Buraya gezmeye gelinmiyor. İyi olmazsan gönderilirsin" şeklinde yanıt verdi.

Yaşından dolayı bundan sonra İtalya Serie A'da oynama ihtimalinin zor olduğunu belirten Napoleoni hayalini ise, "Roma doğumluyum ve Roma taraftarıyım. Hayal etmek bedava..." şeklinde ifade etti.