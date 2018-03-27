Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Napoleoni: Türkiye'de sıra dışı bir atmosfer var

: 'de sıra dışı bir atmosfer var

'in n oyuncusu Stefano , 'de sıra dışı bir atmosfer olduğunu vurgulayarak, "Sıra dışı bir atmosfer var. Statlar her zaman dolu, maddi imkanlar ve gelişme isteği var. Buraya gezmeye gelinmiyor. İyi olmazsan gönderilirsin" dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 14:52
Napoleoni: Türkiye'de sıra dışı bir atmosfer var

li futbolcu , n La Gazzetta dello Sport gazetesine açıklamalarda bulundu.

İtalya'da yurt dışında oynayan oyunculara 2. sınıf muamelesi yapıldığını ifade eden Napoleoni, "İtalya'da hiç profesyonel seviyede oynamadım. Yurt dışında oynayanlara farklı bir gözle bakılıyor. Ama değerime saygı duyulmasını istiyorum" diye konuştu.

Takımı Başakşehir hakkında 'hırs, maddi imkanlar ve önemli oyuncular' ifadesini kullanan 31 yaşındaki oyuncu, hakkındaki soruya ise, "Sıra dışı bir atmosfer var. Statlar her zaman dolu, maddi imkanlar ve gelişme isteği var. Buraya gezmeye gelinmiyor. İyi olmazsan gönderilirsin" şeklinde yanıt verdi.

Yaşından dolayı bundan sonra İtalya Serie A'da oynama ihtimalinin zor olduğunu belirten Napoleoni hayalini ise, "Roma doğumluyum ve Roma taraftarıyım. Hayal etmek bedava..." şeklinde ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Napoleoni: Türkiye'de sıra dışı bir atmosfer var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN