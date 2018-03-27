Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika: U19 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda

Son dakika: , 'nda

Deplasmanda Bosna Hersek'i 2-1 mağlup eden , 2018 U19 'na gitmeye hak kazandı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 17:07 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 17:18
Son dakika: U19 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda

mız, 2017/18 UEFA U19 Elit Tur 7. Grup'taki üçüncü ve son maçında bugün, Bosna-Hersek ile karşılaştı. Danimarka'nın Randers şehrindeki Vorup Stadyumu'nda oynanan maçtan 2-1 galip ayrılan Milliler, 2018 U19 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

U19 Milli Takımımız, 2017-18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 13. Grup'ta Galler, Kazakistan ve Slovakya ile mücadele etmiş ve grup ikincisi olarak Elit Tur'a yükselmişti.

U19 Milliler, Elit Tur'da gruptaki ilk maçında Avusturya'yı 2-0 yenmiş, ikinci maçında ise ev sahibi Danimarka ile 1-1 berabere kalmıştı. Bugün Bosna'yı da 2-1 yenen Türkiye, 7 puanla gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi ve 2018 U19 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

2017/18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur'da, 28 takım 4'erli olarak 7 gruba ayrılıyor. Elit Tur'da gruplarını lider bitirecek 7 takım, 16-29 Temmuz 2018 tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek 2017-18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanıyor. Ev sahibi Finlandiya ise finallere direkt olarak katılıyor.

2017-18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde ilk 5 sırada yer alacak ülkeler ise Polonya'da düzenlenecek 2019 FIFA U20 Dünya Kupası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: U19 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN