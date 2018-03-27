Son dakika: U19 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda

U19 Milli Takımımız, 2017/18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7. Grup'taki üçüncü ve son maçında bugün, Bosna-Hersek ile karşılaştı. Danimarka'nın Randers şehrindeki Vorup Stadyumu'nda oynanan maçtan 2-1 galip ayrılan Milliler, 2018 U19 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

U19 Milli Takımımız, 2017-18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 13. Grup'ta Galler, Kazakistan ve Slovakya ile mücadele etmiş ve grup ikincisi olarak Elit Tur'a yükselmişti.

U19 Milliler, Elit Tur'da gruptaki ilk maçında Avusturya'yı 2-0 yenmiş, ikinci maçında ise ev sahibi Danimarka ile 1-1 berabere kalmıştı. Bugün Bosna'yı da 2-1 yenen Türkiye, 7 puanla gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi ve 2018 U19 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

2017/18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur'da, 28 takım 4'erli olarak 7 gruba ayrılıyor. Elit Tur'da gruplarını lider bitirecek 7 takım, 16-29 Temmuz 2018 tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek 2017-18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanıyor. Ev sahibi Finlandiya ise finallere direkt olarak katılıyor.

2017-18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde ilk 5 sırada yer alacak ülkeler ise Polonya'da düzenlenecek 2019 FIFA U20 Dünya Kupası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.