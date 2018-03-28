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Alex, için 'e gelecek

'nin unutulmaz cularından Alex de Souza, tarafından 12 yaş altı futbol takımlarının katılımıyla düzenlenen Kupası'nın başlama vuruşunu yapacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 13:37
Alex, Altınordu için İzmir'e gelecek

'nin unutulmaz cularından Brezilyalı Alex de Souza, tarafından 12 yaş altı futbol takımlarının katılımıyla düzenlenen Kupası'nın açılış maçında başlama vuruşunu yapacak.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Petrol Ofisi'nin, Altınordu ile "yol arkadaşlığı" kapsamındaki desteğiyle Türkiye'ye gelecek Alex de Souza'nın bu yıl 5'incisi düzenlenecek 12 Yaş Altı 'nın 6 Nisan'da gerçekleştirilecek açılış töreninde başlama vuruşunu yapacağı belirtildi.

Bu yıl 21 ülkeden 56 takımın katılacağı turnuvada, 10'u Süper Lig ekiplerinden olmak üzere toplam 22 kulübün 12 yaş altı takımları da Türkiye'yi temsil edecek.

Öte yandan, İzmir Kupası'nın basın toplantısının Alex de Souza'nın da katılımıyla 3 Nisan Salı günü Çırağan Sarayı'nda yapılacağı kaydedildi.

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Alex, Altınordu için İzmir'e gelecek
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