Ali Fatinoğlu: "Biz 'feda' demeyiz, biz dünya markasıyız."

Galatasaray'da Mayıs ayında yapılacak kongrede başkan adaylarından birisi olan Ali Fatinoğlu, TRT Radyo Haber'de Açık Tribün programında Ahmet Fisunoğlu ve Bahri Havadır'ın konuğu oldu.

Ali Fatinoğlu, Galatasaray'ın maddi olarak çok zor bir dönemde olduğunu ve kendisinin bu dönemi aşacak projeleri ürettiğini bunları uygulayabilmek için Galatasaray başkanlığına aday olduğunu belirtti. Fatinoğlu, "Geçmişe baktığımızda Galatasaray, içinde birliği sağladığında hep başarılı olmuştur. Bu bütünlüğü sağlarsak; yine başarılı oluruz. Ben Dursun Özbek'in kazandığı seçimde karşı listeden yönetici adayı olmama rağmen Sayın Dursun Özbek, bana 'Proje yönetim kurulu' kurar mısın diye sormuştu. Ben de Galatasaray için her zaman her yerde çalışırım demiştim. Çünkü benim Galatasaraylılığım sadece dededen, babadan değil tribünlerden de gelir. Galatasaray her şeyden önce gelir" dedi.

"BİZ 'FEDA' DEMEYİZ. BİZ DÜNYA MARKASIYIZ"

Galatasaray'ın satılmasını konuşanların olduğunu da söyleyen Fatinoğlu, "Ben Galatasaray'ın satılamayacağını 2 yıldır söylüyorum. Biz diğer kulüpler gibi 'feda' demeyiz, biz dünya markasıyız. Galatasaray küçülemez" diye konuştu.

Başkan adayı, sarı-kırmızılı ekibin, sene sonunda 800 milyon liraya ihtiyacının olduğunu, Galatasaray'ın varlıklarının azaldığını ama borçlarının azalmadığını dile getirdi. Fatinoğlu, kulübün borçlarını azaltmak için birçok proje hazırladığını, amatör branşlar dahil her alanda spor okullarına ağırlık verilmesi gerektiğini hatta dünya markası olan Galatasaray'ın çeşitli ülkelerde spor okulları açıp, yetenekli sporcular yetiştirerek, gelir elde edeceğini belirtti.

Ali Fatinoğlu, son olarak seçimden başkan olarak çıkacağına inandığını söyleyerek sözlerini tamamladı.