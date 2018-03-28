Beşiktaş'ta Alanyaspor hazırlıkları devam etti

Milli maç arasında çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Alanyaspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün basına kapalı olarak sürdürdü.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlardan henüz dönmeyen Talisca, Vida, Tosic, Medel, Fatih Aksoy ve Alpay Çelebi katılmadı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışma ısınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başladı.

Top kontrolü, pas çalışması, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının yapıldığı antrenman, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, yarın saat 17.00'de basına kapalı olarak çalışacak.