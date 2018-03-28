Burak Yılmaz ve Gomis düellosu!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor arasında 1 Nisan Pazar günü oynanacak maçta gözler golcüler Bafetimbi Gomis ile Burak Yılmaz'da olacak.

Sarı-kırmızılı takımda Fransız futbolcu Gomis ile Trabzonspor'da milli oyuncu Burak Yılmaz, bu sezon skorer performanslarıyla göz dolduruyor.

Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de forma giydiği 25 maçta kaydettiği 25 golle krallık yarışında zirvede yer alırken, Burak Yılmaz ise görev aldığı 20 müsabakada attığı 20 golle ikinci sırada bulunuyor.

GOMIS KARİYERİNİN ZİRVESİNDE

Bafetimbi Gomis, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında skorer performansıyla iki rekor kırdı.

Kariyerinde daha önce Saint-Etienne, Olympique Lyon, Swansea City ile Olympique Marsilya formalarını giyen Gomis, sarı-kırmızılı takımda kariyerinin en skorer sezonunun geçiriyor.

Geçen sezon Olympique Marsilya ile ligde 31 maçta 20 kez ağları sarsarak kariyerinde zirve yapan Gomis, Süper Lig'in 26 haftalık bölümünde 25 gole ulaşarak, rekorunu geliştirdi.

Bafetimbi Gomis, ligdeki 25 gollük performansıyla 22 golle Mario Jardel'e ait olan Galatasaray tarihinin bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanının da yeni sahibi oldu.

Galatasaray, 32 yaşındaki santrforun bu sezon gol attığı 15 lig maçının 13'ünü kazandı. Sarı-kırmızılı takım, Gomis'in ağları havalandırdığı lig maçlarında 13 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı.

BURAK YILMAZ'IN GOL ATTIĞI MAÇLARDA 8 GALİBİYET

Trabzonspor, Süper Lig'de daha önce iki kez gol krallığı yaşan Burak Yılmaz'ın bu sezon gol attığı maçlarda 8 galibiyet elde etti.

Bordo-mavili takımın ligdeki 45 golünün 20'inde imzası bulunan 32 yaşındaki futbolcu, 14 maçta skoru değiştirdi.

Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın ağları havalandırdığı maçlarda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.