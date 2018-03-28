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genç golcüyü suçladı: Senin yüzünden golü yedik!

A Teknik Direktörü , 2-2 biten maçında 2. golün yenmesine neden olan 'a sert çıkıştı.

Giriş Tarihi: 28.3.2018 09:59 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 10:39
Enes Ünal genç golcüyü suçladı: Senin yüzünden golü yedik!

A ikinci hazırlık maçında deplasmanda ile karşılaştı. Milliler 2-0 öne geçtiği maçta sahadan 2-2'lik skorla ayrılmak zorunda kaldı.

A Milli Takımının 85. dakikada yediği beraberlik golü ise Romen teknik adamı çok kızdırdı.

'ın Karadağ yarı sahasında kaptırdığı basit topun devamında pozisyonun gol olması ve 2-2'lik beraberliğin gelmesi Lucescu'yu sinirlendirdi.

Lucescu, sahadaki Enes Ünal'a dönüp 'Golü senin yüzünden yedik' şeklinde el işaretleri yaparak genç oyuncusuna kızdı. Enes Ünal'ın da bu tepki sonrası moralinin bozulduğu gözlendi.

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Enes Ünal genç golcüyü suçladı: Senin yüzünden golü yedik!
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