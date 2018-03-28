Enes Ünal genç golcüyü suçladı: Senin yüzünden golü yedik!

A Milli Takım ikinci hazırlık maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaştı. Milliler 2-0 öne geçtiği maçta sahadan 2-2'lik skorla ayrılmak zorunda kaldı.

Türkiye A Milli Takımının 85. dakikada yediği beraberlik golü ise Romen teknik adamı çok kızdırdı.

Enes Ünal'ın Karadağ yarı sahasında kaptırdığı basit topun devamında pozisyonun gol olması ve 2-2'lik beraberliğin gelmesi Lucescu'yu sinirlendirdi.

Lucescu, sahadaki Enes Ünal'a dönüp 'Golü senin yüzünden yedik' şeklinde el işaretleri yaparak genç oyuncusuna kızdı. Enes Ünal'ın da bu tepki sonrası moralinin bozulduğu gözlendi.